Il Milan a San Siro batte l’Empoli 3 a 0 nell’anticipo del venerdì, che apre la 25esima giornata del campionato di Serie A (I RISULTATI - LA CLASSIFICA - IL CALENDARIO). Grazie ai gol di Piatek, Kessié e Castillejo, tutti nel secondo tempo (LIVEBLOG), i rossoneri centrano la terza vittoria consecutiva, salgono a 45 punti e consolidano il quarto posto.

Senza reti il primo tempo

Nel 4-3-3 iniziale Gattuso conferma Calhanoglu e Piatek in attacco. Con loro Castillejo, che sostituisce lo squalificato Suso. Dal primo minuto anche Conti (titolare dopo 544 giorni) al posto di Calabria. Nell’Empoli, Iachini parte con lo stesso 3-5-2 visto contro il Sassuolo: in porta ancora Dragowski, Dall'Orco in difesa e Farias in attacco al fianco di Caputo. Il primo tempo non regala molte emozioni. Al decimo minuto il Var annulla per fuorigioco un gol di testa di Paquetá. Poi succede poco: un paio di tiri nello specchio per il Milan, nessuno per l’Empoli. Si va negli spogliatoi sullo 0 a 0.

Piatek, Kessié e Castillejo a segno nel secondo tempo

Il secondo tempo inizia senza cambi. Passano meno di 5 minuti e il solito Piatek, su assist di Calhanoglu, porta in vantaggio il Milan: per il polacco, a segno per la quinta partita consecutiva, è la 18esima rete in campionato, la numero 26 della stagione. Due minuti dopo arriva il raddoppio del Milan con uno scavetto di Kessié, lanciato in porta da Castillejo. Iachini prova a rientrare in partita e sostituisce Farias e Acquah con Lagumina e Uçan. Ma non basta. Al 68esimo il terzo gol dei rossoneri: assist di Conti e gol di Castillejo. Poco dopo Gattuso concede la standing ovation a Piatek e fa entrare Cutrone. Esce anche Paquetá per Borini. Cambi anche nell’Empoli: fuori Pasqual, sostituito da Pajac. Al 78esimo il Var annulla un altro gol dei rossoneri, questa volta a Borini (per fuorigioco di Cutrone). Nel finale, da segnalare il ritorno in campo di Biglia - al posto di Bakayoko - a poco più di tre mesi dall'intervento al polpaccio. La partita si chiude sul 3 a 0. Martedì la squadra di Gattuso tornerà in campo per giocare, all’Olimpico contro la Lazio, il match di andata delle semifinali di Coppa Italia.