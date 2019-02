"È un episodio di razzismo e non si è trattato di un esperimento sociale”. Lo dice chiaramente il papà dei due bimbi neri “puniti” dal maestro della scuola elementare di Foligno perché “troppo brutti”. Il caso è stato segnalato da alcuni genitori dei compagni di classe dei bambini: il maestro supplente avrebbe messo all’angolo il bimbo perché “troppo brutto per guardarlo in volto” e un episodio simile sarebbe accaduto alla sorellina per mano dello stesso docente. Quest’ultimo, si è poi difeso dicendo che si è trattato di “un esperimento sociale”. “I miei figli stanno male”, ha detto oggi il papà dei bimbi, accompagnato dalla moglie, dopo l’incontro con la preside dell’istituto.

“L’Italia non è razzista. Il problema è quel maestro”

Con i genitori dei bambini c'era anche il loro legale. L'uomo è originario della Nigeria e risiede in Italia da 17 anni. "I miei figli - ha detto l'uomo - stanno molto bene dentro la scuola con gli altri bambini, il problema è soltanto con questo maestro. In tanti anni che siamo in questo Paese è la prima volta che ci capita una cosa del genere". Il papà ha poi sottolineato la solidarietà degli altri genitori evidenziando che l'Italia "non è un Paese razzista". "Altrimenti non saremmo qui da tanto tempo. In Italia abbiamo fatto tante cose belle, tra cui i nostri cinque figli", ha aggiunto. A proposito della giustificazione relativa “all'esperimento sociale”, ha sottolineato che il docente "non aveva informato gli alunni". "E comunque non riterrei giusto che possa aver preso i miei figli per fare un esperimento", ha concluso l’uomo.

La reazione dei politici

"Il razzismo è sempre odioso, il razzismo verso i bambini è indecente, Il razzismo dentro una scuola, luogo di inclusione e di crescita, è ignobile", ha ribadito oggi il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali. "Razzismo a scuola, da adulti verso ragazzi e tra coetanei. Cosa stiamo insegnando ai nostri nipoti, ai nostri figli, ai nostri alunni? Dobbiamo davvero ricominciare dalle basi", ha aggiunto Pietro Grasso, senatore di Liberi e Uguali, in un post su Twitter.