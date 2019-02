Attesa per oggi, 21 febbraio, la sentenza della Cassazione sul caso Maugeri che, lo scorso settembre, in appello a Milano ha portato alla condanna a 7 anni e mezzo di reclusione per Roberto Formigoni, per quasi vent'anni presidente della Regione Lombardia e accusato di corruzione. Nelle motivazioni della condanna i giudici avevano spiegato che Roberto Formigoni ha meritato la pena massima prevista per essere stato corrotto anche con vacanze a "spese altrui", perché i fatti hanno "profili di gravità, oggettivi e soggettivi". Tra gli imputati anche l'imprenditore Carlo Farina e l'ex direttore amministrativo della Fondazione Maugeri Costantino Passerino.

Le accuse a Formigoni

Stando alle indagini dei pm milanesi, dalle casse della Fondazione Maugeri, polo sanitario pavese, sarebbero usciti, tra il 1997 e il 2011, 61 milioni di euro e dalle casse del San Raffaele, tra il 2005 e il 2006, altri 9 milioni. Soldi che sarebbero confluiti sui conti e sulle società del faccendiere Pierangelo Daccò e dell'ex assessore lombardo Antonio Simone (hanno patteggiato entrambi), presunti collettori delle tangenti, i quali avrebbero garantito milioni di euro (per i giudici oltre 6,6 milioni) in benefit di lusso, tra cui l'uso di yacht e il pagamento di vacanze, a Formigoni. E il politico in cambio avrebbe favorito la Maugeri e il San Raffaele con atti di Giunta, garantendo rimborsi indebiti per prestazioni sanitarie (circa 200 milioni per la sola Maugeri). In appello sono stati condannati a 7 anni e 7 mesi Passerino e a 3 anni e 4 mesi Farina. Roberto Formigoni era stato condannato in primo grado, nel dicembre 2016, a 6 anni di carcere per corruzione.

Possibile prescrizione

In base ai calcoli degli uffici giudiziari milanesi, una 'piccola' parte delle imputazioni, e in particolare quella che riguarda il capitolo San Raffaele, risulta prescritta. Se la Suprema Corte, però, dovesse annullare con rinvio la sentenza dello scorso 19 settembre per un nuovo giudizio d'appello, anche le restanti imputazioni per Formigoni, ossia quelle principali del processo e che riguardano la Fondazione Maugeri, potrebbero cadere in prescrizione (il termine, infatti, è a luglio prossimo), prima che si arrivi ad una sentenza definitiva. Nel caso in cui, invece, la Cassazione decida di confermare la condanna, soltanto prendendo atto dell'intervenuta prescrizione per il capitolo San Raffaele, potrebbe direttamente limare la pena al ribasso, senza rimandare gli atti ad un nuovo appello. Nel caso di condanna, Formigoni rischia di finire in carcere, anche perché la nuova legge anticorruzione, ossia la cosiddetta 'spazzacorrotti', ha previsto una stretta nelle possibilità di richiedere misure alternative al carcere (tra cui rientra anche la detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni come Formigoni, che ha 71 anni) per i condannati per reati contro la pubblica amministrazione.