Finisce 0-0 al San Paolo la partita tra Napoli e Torino, posticipo della 24esima giornata di Serie A. (IL LIVEBLOG) Match bloccato tatticamente con gli azzurri che hanno avuto le occasioni migliori per vincere. Il Napoli con questo pareggio si porta a 53 punti e consolida il secondo posto ma il distacco dalla Juventus capolista sale a 13 lunghezze. (I RISULTATI - LA CLASSIFICA - IL CALENDARIO DELLA SERIE A)

Meglio il Napoli nel primo tempo

Prima partita del Napoli dopo l’addio di Marek Hamsik, la fascia di capitano va al braccio di Insigne. I partenopei, che lasciano in panchina Mertens, iniziano forte e collezionano occasioni da gol. Milik (in più occasioni) e Insigne in due circostanze impensieriscono Sirigu. Al 28’ l’azione in cui il Napoli va più vicino al gol: Insigne taglia benissimo sull'invito di Milik e conclude con il destro, senza riuscire ad angolare il tiro, ma Sirigu respinge in angolo. I granata si rendono pericolosi nel finale di tempo con Rincon ma il suo tiro a botta sicura viene murato da Koulibaly.

Palo di Insigne nel secondo tempo

Anche la seconda frazione comincia con il Napoli in avanti. Il portiere granata Sirigu è superlativo su un tiro di Fabian Ruiz al 52’. Azzurri pericolosi in contropiede al 60’: Milik conclude centrale. Al minuto 66 ancora l’attaccante polacco protagonista con una doppia occasione: prima è sempre Sirigu a negargli la gioia del gol, poi sulla ribattuta il tiro di Milik finisce alto. Al 73’ Napoli vicinissimo al vantaggio con un tiro a giro di Insigne che si stampa sul palo. La squadra di Ancelotti ci prova fino alla fine esponendosi però a diverse ripartenze pericolose del Toro.