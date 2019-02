Meteo, le previsioni di lunedì 18 febbraio

Un robusto anticiclone sta interessando l’Italia e tutta l’Europa centro occidentale. Temperature massime di molti gradi sopra la media si sono registrate in Spagna (20 gradi a Siviglia) e Francia (20° a Bordeaux e 18° a Parigi). Valori eccezionali per il periodo si sono toccati anche in Olanda e Germania.

Firenze e Roma le città più calde

Effetto primavera anche in Italia. In particolare il Nord Ovest e le regioni tirreniche stanno vivendo delle giornate molto miti con valori fino a 10 gradi sopra la media. Firenze e Grosseto hanno superato i 20 gradi. A Roma le centraline di rilevamento (Fiumicino e Urbe) si sono fermate a 19°.

Quanto durerà?

L’alta pressione insisterà per buona parte della prossima settimana. Di conseguenza ci attendiamo cieli sereni e temperature miti per diversi giorni. Con l’insistenza della stabilità atmosferica sono però in agguato le nebbie e, a tratti, nubi basse sul versante tirrenico. La qualità dell’aria peggiorerà in modo considerevole e i livelli di Pm10 e Pm 2,5 saranno anche doppi rispetto alla soglia limite. (QUALITA’ DELL’ARIA IN LOMBARDIA)

Le previsioni al Nord

Giornata soleggiata su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nubi basse in Liguria e foschie e nebbie in Val Padana anche molto persistenti sul Veneto. Temperature stazionarie e comprese tra 10 e 14 gradi.

Le previsioni al Centro

Nuvoloso con parziali aperture lungo l’area tirrenica, specie in Toscana. Più soleggiato sull’area adriatica. Temperature in lieve flessione e comprese tra 11 e 14 gradi.

Le previsioni al Sud

Giornata prevalentemente soleggiata su buona parte delle regioni, locali addensamenti saranno possibili sulla Campania e le coste della Calabria. Massime comprese tra 12 e 15 gradi.