Firenze, principio di incendio in cinema multisala: 1.200 evacuati

Circa 1.200 persone evacuate e 12 sale interessate da un principio di incendio. È accaduto ieri sera, intorno alla mezzanotte, nel cinema multisala Uci di Campi Bisenzio (Firenze). Nessun ferito tra gli spettatori: le persone sono state evacuate in via precauzionale dai vigili del fuoco di Firenze e Calenzano e Firenze Ovest, intervenuti sul posto.

Sette dipendenti sottoposti a controlli

L’operazione dei pompieri è durata circa due ore e mezza. Le fiamme hanno interessato un locale tecnico vicino al corridoio di ingresso. Inizialmente, a causa del fumo che si è sprigionato, il personale dipendente del multisala aveva provveduto a far evacuare le prime quattro sale in attesa dei soccorsi. Successivamente, sette dipendenti sono stati sottoposti a controlli dal 118 a causa dell'inalazione di fumo. Al momento è stata dichiarata inagibile solo la parte interessata dall'incendio, in attesa delle opere di ripristino. Il cinema resta aperto e funzionante. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.