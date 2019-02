“Luigi ti amo”, e ancora: “Amore mio”. Voleva realizzare alcune dediche d’amore in occasione di San Valentino per il suo fidanzato, ma ha deciso di farlo imbrattando con una vernice rossa una parete romanica della cattedrale di Trani. Non si conosce ancora l’identità dell’autore del “gesto d’amore” lasciato sulle pietre del duomo: un episodio fortemente criticato anche dal sindaco della città pugliese, Amedeo Bottaro, che sul suo profilo Facebook ha postato un duro commento rivolgendosi al destinatario del messaggio.

Il sindaco: “Luigi, hai una fidanzata idiota”

"Luigi - ha scritto il sindaco - hai una fidanzata idiota che non sa minimamente in che guaio si è cacciata con questa porcata. Luigi avvisala, per cortesia, e convincila a ripulire tutto e subito prima che sia troppo tardi". "E magari - ha concluso il primo cittadino - convincila a leggere qualche libro sulla storia della nostra Cattedrale: ne ha bisogno".