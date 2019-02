Un bambino di tre anni è rimasto circa sei ore solo, chiuso nel pullmino che doveva portarlo alla scuola materna. È successo ieri a San Giovanni Valdarno (Arezzo) e l’allarme è scattato quando la mamma del bimbo è andata a scuola per riprenderlo. In pochissimo tempo i carabinieri hanno ritrovato il piccolo: era ancora sul pullman, seduto sul sedile con la cintura di sicurezza allacciata, dove era stato lasciato dopo che l’autista aveva parcheggiato il mezzo. Impaurito e in lacrime è stato portato in ospedale, ma secondo quanto appreso sta bene.

Sospesi l’autista e l’accompagnatrice

Dopo che già ieri era stata sospesa l’accompagnatrice che viaggiava con i bambini sul pulmino, oggi lo stesso provvedimento ha colpito anche l’autista dello scuolabus. L’azienda, Autolinee Toscane, ha invece avviato un'indagine interna. L'autista è stato sospeso in attesa delle decisioni del consiglio di disciplina, che si riunirà venerdì. Sulla vicenda sono in corso accertamenti anche da parte dei carabinieri.

Il Comune: "Grave negligenza"

"Sono sconvolta dall'accaduto - ha detto Barbara Fabbri, assessore di San Giovanni Valdarno - Il Comune ha un rapporto in concessione con Autolinee Toscane, azienda leader nel settore, che dava sicurezza e con la quale non abbiamo avuto finora alcun problema. Il contratto, certo, prevede conseguenze in caso di inadempienze. In questo caso si tratta di negligenze gravi. Abbiamo quindi già interpellato i nostri uffici per valutare quale azione intraprendere", ha aggiunto.

Data ultima modifica 13 febbraio 2019 ore 15:02