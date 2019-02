Serie A, Milan-Cagliari 3-0: gol e highlights

Il Milan batte 3-0 il Cagliari e torna al quarto posto. I rossoneri erano stati scavalcati temporaneamente da Lazio, Roma e Atalanta nella corsa per un posto in Champions (IL LIVEBLOG DI MILAN-CAGLIARI). La squadra di Gattuso conquista tre punti fondamentali grazie a Ceppitelli (autorete), Paquetá (primo gol in Italia) e Piatek ed è ora a quota 39. Un punto sotto, a 38, ci sono le due capitoline e i bergamaschi, quattro punti sopra, a 43, c’è l’Inter. (RISULTATI - CLASSIFICA - CALENDARIO DELLA SERIE A)

L’autogol di Ceppitelli e la prima rete in Serie A di Paquetá

La partita prende subito una buona piega per il Milan che non ci mette tantissimo per portarsi in vantaggio. Minuto 13’: la deviazione di Ceppitelli è decisiva sul sinistro carico di effetto di Suso, Cragno è battuto. Passano meno di dieci minuti e i rossoneri raddoppiano. Traversone di Calabria dalla destra, Paquetá arriva al volo di piatto destro e trova la prima gioia in maglia Milan. La dedica è per le 10 vittime dell'incendio nel centro sportivo del Flamengo, il club che lo ha cresciuto e lanciato prima dell’arrivo in Italia.

La chiude Piatek

Nel secondo tempo, il Cagliari fa capire che la pratica non è affatto chiuso. Al 60’ Joao Pedro ha una doppia occasione per riportare a galla i sardi, ma prima si fa ipnotizzare da Donnarumma e subito dopo manca il tap-in mandando sulla traversa da pochissimi metri. Gol sbagliato, gol fatto. Passano due minuti e Piatek chiude la gara, sfruttando una palla sporca in area di rigore, dimostrando ancora una volta di essere un “Pistolero” sotto porta. Nel finale il Milan ha un paio di chance per arrotondare ulteriormente il punteggio, ma Suso e Calhanoglu non sono precisi.