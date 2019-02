Il 12 febbraio Nuoro si ferma per mostrare la sua solidarietà ai pastori sardi che da giorni protestano per il prezzo del latte venduto alle aziende a un costo ritenuto troppo basso. I commercianti chiuderanno i negozi e, e 10, saranno protagonisti di una manifestazione, con partenza dalla stazione ferroviaria "in segno di solidarietà e, quel che più conta, di condivisione con gli amici pastori e agricoltori".

“Non può essere calpestata la dignità di una persona nel suo lavoro”

L'iniziativa - lanciata da Fabio Rosas, titolare di una gioielleria nel capoluogo barbaricino - è stata ribattezzata: "Io sto con i pastori". "Non può essere calpestata la dignità di una persona nel suo lavoro - spiega Rosas - questa è la riflessione che mi ha spinto a chiedere a tutta la nostra città e a tutto il nostro territorio la serrata delle nostre attività commerciali. Io vivo nel territorio di Nuoro e in questo territorio lavoro e ho costruito le radici della mia famiglia. Non possiamo ignorare le difficoltà che stanno vivendo tutte le nostre genti, che subiscono un grandissimo oltraggio".

La minaccia di bloccare i seggi delle Regionali

Oggi gli allevatori in protesta hanno annunciato che, se non si dovesse trovare una soluzione, bloccheranno i seggi in tutta l'isola per le elezioni regionali di domenica 24 febbraio. Inoltre i pastori, nello scalo di Porto Torres, hanno bloccato un mezzo che trasportava carni suine provenienti dalla Francia e hanno buttato gran parte del carico a terra denunciando “le pessime condizioni della merce destinata al mercato locale”.