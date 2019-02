Non si ferma la protesta dei pastori sardi, da alcuni giorni sul piede di guerra per il prezzo del latte venduto alle aziende casearie a un costo ritenuto troppo basso (circa 60 centesimi) e incapace di coprire le spese sostenute dai produttori. Oggi i malumori sono arrivati nello scalo di Porto Torres (Sassari): oltre un centinaio di contestatori ha fermato i tir frigo imbarcati a Genova. La protesta è stata poi interrotta, non senza momenti di tensione, dall’intervento di carabinieri e polizia in assetto anti sommossa.

La protesta nello scalo di Porto Torres

Nello scalo di Porto Torres, in particolare, gli allevatori hanno fermato un mezzo che trasportava carni suine provenienti dalla Francia e hanno gettato gran parte del carico a terra, chiedendo l'intervento delle autorità sanitarie e denunciando “le pessime condizioni della merce destinata al mercato locale”. Momenti di tensione si sono registrati quando il vicequestore Maurizio Terrazzi, dopo aver tentato inutilmente di dialogare con gli autori della protesta, ha ordinato di chiudere il tir preso di mira dai pastori. Il camion è fermo nel porto e i pastori non sembrano intenzionati a lasciarlo partire. Intorno alle 9, un altro mezzo è sfuggito al loro blocco e si è diretto verso il centro Sardegna.

Le proteste dei giorni scorsi

È da alcuni giorni che le manifestazioni riguardano tutta l’isola, con gli allevatori che buttano il latte per terra in segno di protesta. Anche ieri la rabbia dei pastori si è riversata sulle strade, per poi proseguire con due clamorose azioni: un “assalto” al caseificio Pinna di Thiesi (Sassari), una delle più grandi industrie del settore caseario sardo che esporta formaggi in tutto il mondo, e il blocco ai cancelli del centro sportivo del Cagliari, ad Assemini (a una ventina di chilometri dal capoluogo). I calciatori e l'allenatore Maran, in procinto di partire per Milano, sono stati bloccati e "invitati" a non giocare stasera con il Milan, in segno di solidarietà e per dare una grande visibilità alla protesta. La situazione si è sbloccata quando i calciatori hanno deciso di dimostrare la loro solidarietà con i pastori rovesciando con un gesto dimostrativo alcuni bidoni di latte. Solo allora gli allevatori si sono fatti da parte e hanno consentito alla squadra di uscire dai cancelli e di andare verso l'aeroporto.