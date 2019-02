Inizia oggi la demolizione di ciò che rimane del ponte Morandi. Le operazioni per rimuovere i resti del viadotto partono a 168 giorni dalla tragedia del 14 agosto in cui morirono 43 persone. Dopo le prove generali si entra nel vivo. Assistono alla prima fase della demolizione il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, il governatore ligure e commissario per l’emergenza, Giovanni Toti e il sindaco di Genova, nonché commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, Marco Bucci. Proprio Toninelli, arrivando al cantiere ha assicurato: "A inizio del 2020 il nuovo viadotto sarà inaugurato e percorribile". Per Conte è un "momento importantissimo per Genova, riscatto per la città, per la Liguria e per l'Italia". Bucci si è detto "molto contento della vicinanza del governo". Toti commenta l'avvio dello smontaggio come "la dimostrazione che si rispettano i tempi e le promesse e che Genova può guardare al futuro con ottimismo". Oltre alla rimozione dei resti del ponte, è partita oggi anche l'udienza dell'incidente probatorio nell'ambito delle indagini sul crollo del viadotto.

Toninelli: "Sarà immagine del rilancio del Paese"

La ricostruzione del ponte, per Toninelli, "sarà l'immagine rilancio del Paese", che aggiunge: "Questo ponte non lo sta pagando lo Stato. Circa 200 milioni sono già stati dati agli sfollati, nelle prossime ore arriverà un altro bonifico da parte di chi doveva gestire questa infrastruttura e non l'ha fatto per mettere soldi anche per ricostruire il ponte. Quei soldi che avevamo bloccato nella legge di Bilancio, circa 500 milioni, li sbloccheremo e li utilizzeremo per altre grandi opere a favore dei cittadini".

Le prove generali

L’ultimo test prima del via alla demolizione è stato eseguito la scorsa notte, quando i tecnici hanno operato un lieve sollevamento del pezzo da oltre 800 tonnellate da smontare, con l'obiettivo di testare che funi, martinetti e contrappesi installati tra la torre 7 e la 8 funzionino. L'operazione durerà non meno di 8 ore. La trave dovrebbe toccare terra nel pomeriggio: a quel punto lo skyline sul Polcevera cambierà nuovamente.

Telecamere e curiosi

La demolizione del ponte Morandi attira moltissimi curiosi che vogliono assistere al primo vero atto simbolico di abbattimento del viadotto. Nella zona di Coronata, sono posizionati da giorni i cavalletti di molti network televisivi. Previsti “curiosi" anche sui ponti davanti alla struttura, Ponte Romero, quello prima dell'area commerciale di Campi, e il Ponte delle Chiacchiere, più vicino al cantiere.

Le indagini: al via udienza incidente probatorio

Sul Polcevera si lavora e in tribunale nel frattempo è iniziata l'udienza dell'incidente probatorio sul crollo del Ponte Morandi. In aula, davanti al gup Angela Nutini, i pm, i consulenti e i periti e alcuni familiari delle vittime. Molti parenti hanno chiuso la partita dei risarcimenti con Autostrade e quindi hanno rinunciato a essere presenti in aula. Nel corso dell'udienza potrebbero essere stabiliti i tempi e le modalità della demolizione della pila Est (quella a ridosso delle case) e le tempistiche per la consegna della relazione dei periti del giudice delle indagini preliminari. Secondo alcuni legali dei familiari delle vittime, però, i tempi sono destinati ad allungarsi di molto.

Data ultima modifica 08 febbraio 2011 ore 11:00