Dominik Paris (CHI È) trionfa nel SuperG ai Mondiali di sci di Are in Svezia dove conquista la medaglia d'oro. L'azzurro, sceso con il pettorale numero 3 ha chiuso con il tempo di 1.24.20 che gli è valso il titolo Mondiale. Per l'azzurro è il primo titolo mondiale della carriera, aveva vinto una medaglia d'argento in discesa nel 2013 a Schladming.

Paris: "E' il mio anno"

"Dopo le vittorie di Bormio e quella a Kiztbuehel è arrivato anche questo oro. E' davvero un anno magico", sono le prime parole pronunciante da Paris. "Sono sceso tra i primissimi, con il pettorale 3. Non avevo punti di riferimento e al traguardo non ero certo della bontà della mia gara. Sono andato a tutto gas ma, nella parte finale, ho dovuto correggere, perdendo tempo e velocità. Poi è stata una lunga attesa per vedere se qualcuno sarebbe stato più bravo di me", conclude.

Innerhofer sfiora il podio

Dopo l'argento di Sofia Goggia di ieri sono cominciati molto bene i Mondiali di Are per i colori azzurri. Peccato per il quarto posto di Christof Innerhofer che ha chiuso con il crono di 1.24.55. La medaglia d'argento è andata a pari merito al francese Johan Clarey e all'austriaco Vincent Kriechmayr con il tempo di 1.24.29. Mattia Casse ha invece chiuso in ottava posizione con il tempo di 1.24.70, mentre ha saltato una porta Matteo Marsaglia.