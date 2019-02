Alcuni banditi hanno assaltato un portavalori carico di sigarette a Oliena. Gli uomini, armati e mascherati, hanno bloccato il mezzo in viale Italia mentre stava andando, per la consegna, verso una tabaccheria. La rapina è avvenuta intorno alle 11.30 e i banditi sono poi scappati. I Carabinieri stanno procedendo con i rilievi per l'identificazione dei malviventi.

Fumogeni per disorientare gli automobilisti

A quanto si apprende, erano tre gli uomini responsabili dell'assalto al portavalori. I banditi hanno utilizzato dei fumogeni, lanciati sulla strada per disorientare gli automobilisti che transitavano per le vie del paese e così hanno fermato il mezzo. In seguito hanno immobilizzato il conducente e caricato circa 20 colli di tabacchi su un furgone di piccole dimensioni per poi fuggire.

Caccia all'uomo a Oliena

Nella città e nei dintorni ora è caccia all’uomo e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Oliena e del comando provinciale di Nuoro coordinati dal maggiore Gianluca Graziani.

