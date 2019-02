Sanremo 2019, le misure di sicurezza: zona rossa e pass "hitech"

Dalle barriere antipanico attorno al red carpet alla “zona rossa” che circonderà il teatro Ariston, fino alla creazione di varchi con ingresso soggetto al controllo del metal-detector. Sono alcune delle misure di sicurezza adottate in vista del prossimo Festival di Sanremo che si terrà dal 5 al 9 febbraio nella città ligure. Le barriere antipanico, installate nei punti di maggiore afflusso, sono costruite in modo da non poter essere ribaltate nonostante la pressione del pubblico. È stata, inoltre, creata una nuova zona "cuscinetto" arretrando le barriere al lato dell'Ariston fino all'intersezione con Via Volturno, per evitare la commistione tra il pubblico e gli addetti ai lavori (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUL FESTIVAL).

Tre varchi per accedere alla zona rossa

La cosiddetta area di massima sicurezza (zona rossa) alla quale si potrà accedere attraversando i tre varchi (due su corso Matteotti e uno in via Mameli), sarà presidiata da unità specializzate di polizia e carabinieri. Un'apposita sala operativa sarà allestita per la Polizia postale addetta, tra l'altro, al controllo informatico. Anche nella zona rossa sarà vietato introdurre lo spray al peperoncino. Su richiesta del questore di Imperia, Cesare Capocasa, sono state implementate le misure di sicurezza strutturali e organizzative da parte della Rai. (TUTTE LE NOVITA' DELL'EDIZIONE 2019)

Body scanner e lettori per contare le persone presenti

All'accesso di via Mameli, il solo utilizzabile dai possessori di biglietto per entrare in teatro, sono stati installati sofisticati body scanner, un apparato per la verifica e analisi di liquidi e una macchina radiogena portatile. Rivoluzionato anche il sistema dei pass, forniti di un lettore Rfid che svolgono la duplice funzione di contare e individuare le persone presenti all'interno del teatro grazie ad appositi lettori presenti a ogni varco.