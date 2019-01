Si tiene questa mattina, nel carcere di Poggioreale, a Napoli, l’interrogatorio davanti al Gip di Tony Essobti Badre, il 24enne accusato di aver picchiato a morte Giuseppe, di 7 anni, e ferito gravemente la sorellina di 8, entrambi figli della compagna. Il bambino sarebbe stato picchiato con pugni e bastonate, domenica scorsa, a Cardito, in provincia di Napoli. Oggi è in programma l'autopsia sul suo cadavere.

La confessione del 24enne

Il 24enne, che ieri ha confessato, ha spiegato che il bimbo aveva rotto la sponda del lettino appena comprato: "Avevamo fatto tanti sacrifici per comprarlo”. “Non volevo certo ucciderlo. È stato un momento di follia, di cui sono molto pentito", ha ripetuto più volte durante l'interrogatorio al quale è stato sottoposto in Questura. Quanto alla compagna, Tony Essobti Badre sostiene che non fosse presente: “In quel momento si trovava in un'altra stanza". Su questo punto gli inquirenti crederebbero al 24enne, ma rimane al vaglio della procura la posizione della donna nelle ore successive all'omicidio. L'ipotesi è che da parte sua ci sia stata omissione di soccorso o addirittura favoreggiamento. La donna, al momento, non è indagata.

Ascoltata la sorella di 8 anni della vittima

Ieri inoltre è stata ascoltata dal magistrato Noemi, la sorellina di 8 anni della vittima. La bambina ha indicato il compagno della madre come il colpevole e potrebbe essere risentita in audizione protetta con la formula dell'incidente probatorio. Le condizioni della piccola, ferita durante l’aggressione, sono in miglioramento: “È ricoverata in attesa che si sgonfi l'edema sul volto”, ha fatto sapere ieri Nicola Mansi, primario di otorinolaringoiatria, che l'ha operata.