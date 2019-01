“Nel lontano 2001, dopo il mio primo volo da solista al 70° Stormo di Latina. Uno dei giorni più belli della mia vita. Un grande in bocca al lupo alle allieve pilote e agli allievi piloti dell'Aeronautica militare che oggi stanno lavorando duramente per realizzare il loro sogno”. E’ il tweet di Samantha Cristoforetti, pilota dell’Aeronautica militare e prima donna italiana astronauta a far parte degli equipaggi dell’Esa, Agenzia spaziale europea. Il post, con una foto che ritrae l'aviatrice 41enne dopo il debutto alla guida di un velivolo, arriva pochi giorni dopo la vicenda di Giulia Jasmine Schiff, la giovane veneziana, ex allieva della Scuola di Volo di Latina, che ha denunciato con alcuni filmati atti di nonnismo, tra cui anche un tuffo forzato in piscina, durante il rito del "battesimo del volo”.

Indaga la Procura, l'Aeronautica si difende

Sugli episodi che riguardano Giulia Jasmine Schiff, è stata aperta un'indagine da parte della Procura militare di Roma, mentre il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, dopo aver chiesto immediatamente chiarimenti allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, ha dichiara: "È un fatto gravissimo, che sto seguendo con attenzione. C’è una indagine in corso e chi deve pagare, pagherà". L’Aeronautica militare, da parte sua, in una nota ha invitato a non fare “strumentalizzazioni”.

Un nuovo video

Intanto alla vicenda si è aggiunto un nuovo video pubblicato dal sito del Corriere della Sera. Nelle immagini si vede la 20enne veneziana con un rametto in mano che usa come frusta per colpire un commilitone durante un altro “battesimo del volo”. “Stanno cercando di screditarmi - dice Giulia Jasmine Schiff - ma fingevo di stare al gioco”.

Il tweet di Samantha Cristoforetti