Meteo, le previsioni di lunedì 14 gennaio

Lunedì 14 gennaio torna il maltempo su molte parti della Penisola. Neve sulle Alpi, specialmente alle zone di confine, mentre al Sud e su parte del Centro sono previste piogge, che colpiranno soprattutto Campania, Calabria e nord Sicilia. Da martedì il tempo dovrebbe migliorare complessivamente quasi ovunque, per poi tornare a peggiorare gradualmente da mercoledì per l’avvicinamento di una nuova perturbazione.

Le previsioni al Nord: nevica sulle Alpi

Al Nord nubi su Alpi di confine, con neve dai 900/1200 metri: le nevicate saranno in attenuazione nel corso della giornata. Bel tempo nelle restanti zone: sole e vento in pianura. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 16 gradi. A Milano cieli in linea di massima limpidi escluse le prime ore del giorno in cui il tempo sarà parzialmente nuvoloso. Previsti venti moderati.

Al Centro piovaschi su Marche, Abruzzo e basso Lazio

Al Centro variabile al mattino con piovaschi previsti su Marche, Abruzzo e basso Lazio; neve dai 1300 metri; complessivamente le condizioni miglioreranno dal pomeriggio. Temperature in rialzo, massime tra 9 e 13 gradi. A Roma prevista pioviggine in mattinata, mentre durante il pomeriggio il cielo tornerà limpido.

Al Sud piogge diffuse

Al Sud meteo instabile con piogge diffuse, soprattutto su Campania, Calabria e nord Sicilia, e neve dai 1200 metri. Dal pomeriggio migliora in Campania con schiarite in estensione alle altre regioni entro la notte. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 15 gradi. A Napoli piove nelle ore mattutine, poi dal primo pomeriggio le condizioni migliorano.