Gettano del liquido, forse candeggina, sul volto di un venditore ambulante senegalese e fuggono via a bordo di uno scooter. È successo nella notte nel centro storico Pisa. Tra i tanti che hanno denunciato l’accaduto sui social network, Francesco, un medico trentenne di origini siciliane, ha scritto: "Mi trovavo assieme ad alcuni amici in una birreria del centro con amici e abbiamo visto entrare un ragazzo di origini africane che si fiondava verso il bagno. Aveva gli occhi rossi, puzzava di candeggina e anche il giubbotto sembrava impregnato". L'episodio sarebbe avvenuto poco dopo mezzanotte e sarebbe stata proprio la vittima, molto conosciuta in zona per la sua attività di venditore ambulante, a raccontare di essere stata aggredita da due giovani in scooter. "Ci ha detto che vedeva offuscato e su nostra indicazione si è diretto al pronto soccorso con la sua bicicletta".

L’episodio condannato su Facebook

Dopo aver ricevuto le necessarie cure mediche, l’uomo è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di 10 giorni. Sull'episodio indaga la polizia, che sta ricostruendo l'accaduto, a partire dai diversi messaggi postati su Facebook da coloro che hanno prestato aiuto e che hanno lamentato il clima di odio alimentato da certe prese di posizioni politiche. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la vittima dell'aggressione, identificata in ospedale ma non ancora rintracciata, sarebbe un senegalese irregolare sul territorio italiano.

Almeno due i precedenti

E ora è caccia aperta ai responsabili. Quello di questa notte, tra l’altro, non sarebbe un caso isolato. Secondo quanto riporta l’Ansa, infatti, in passato almeno in altre due circostanze sempre due giovani in sella ad un motorino avevano fatto bersaglio del lancio di un liquido altri due stranieri.