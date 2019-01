Un vasto incendio è divampato verso le 20 all'interno del maxistore "La Chiocciola" di Varedo, negozio di tre piani in provincia di Monza e Brianza interamente dedicato a giocattoli e articoli per bambini. Non risultano feriti o intossicati: nessuno, da quanto risulta, si trovava nella palazzina

Ignote le cause

Per ora non sono state accertate le cause che hanno scatenato le fiamme all'interno del negozio di via Circonvallazione, a una manciata di metri dall'ingresso della superstrada Milano-Meda. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti con una quindicina di mezzi , insieme ai carabinieri e ai soccorritori del 118.