Inizio dell'anno all'insegna del grande freddo, con il primo gennaio 2019 che vede un calo delle temperature in tutta l’Italia: il gelo, poi, nei primi giorni del 2019 porterà i valori a crollare anche di 15 gradi. Se al Nord il tempo resta bello, ad eccezione di qualche nebbia in pianura, il primo dell'anno porta al Centro nuvole sulle regioni adriatiche. Maltempo in Calabria e nord Sicilia, si attendono anche deboli nevicate. Allerta gialla per forti venti in Puglia. L’anno si aprirà dunque con una fase di stampo nettamente più invernale, che durerà almeno fino a dopo l'Epifania. Da mercoledì lo scenario meteo muterà radicalmente per effetto di un'impetuosa e violenta irruzione sul nostro Paese di aria gelida di origine artico-continentale. (LE PREVISIONI)

Le previsioni al Nord

Al Nord tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo qualche banco di nebbia sulle basse pianure. Qualche nube serale in Liguria. Temperature in calo, con le massime tra 6 e 11. La ventilazione è decisamente debole, fino a risultar del tutto assente in Val padana, dove sono attese gelate anche diffuse.

Le previsioni al Centro

Al Centro nuvolosità sulle regioni adriatiche in riassorbimento, più sole sugli altri settori ma con nubi in Toscana dalla sera. Bel tempo a Roma. Temperature in calo, massime tra 7 e 11.

Le previsioni al Sud

Al Sud variabile su dorsale, Calabria e nord Sicilia con qualche pioggia o debole nevicata dai 700m ma in via di miglioramento. In Calabria è un Capodanno all’insegna della neve: imbiancate le principali località turistiche di Sila, Pollino e Aspromonte. Le previsioni confermano ulteriori precipitazioni. La neve cadrà a quote collinari mediamente tra i 500 e gli 800m con episodi a quote più basse anche tra Abruzzo, Molise e Campania. Temperature in calo, massime tra 7 e 12.

Allerta per il vento in Puglia

In Puglia resta l’allerta gialla per il forte vento di Grecale. Si prevedono – si legge sulla nota diramata dalla Protezione civile - "venti forti dai quadranti settentrionali con rinforzi di burrasca. Mareggiate lungo le coste esposte". Rischio: criticità ordinaria, codice giallo, livello di attenzione per l’intera regione.

Arriva il freddo

Per quanto riguarda invece le temperature, nei primi giorni dell'anno si registrerà un crollo termico di 15°C con valori massimi di 0-2°C su tutto il Sud, fino a 5°C a Roma e sul resto del Nord. Gelate notturne intense al Nord con -6°C in pianura e fino a -25°C a 2500 metri.

Data ultima modifica 31 dicembre 2018 ore 12:32