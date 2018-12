Arriva una straordinaria doppietta per l'azzurro Dominik Paris che, dopo il successo di ieri in discesa, ha vinto anche la prova di SuperG in Coppa del Mondo a Bormio, ultima gara maschile del 2018. Con il tempo di 1.29.95, ha preceduto di un solo centesimo di secondo l'austriaco Matthias Mayer che ha chiuso in 1.29.96 (sono 24 i cm di differenza al traguardo). Terzo il norvegese Aleksander Kilde in 1.30.41.

Delusione per Christof Innerhofer

Subito fuori è finito invece Christof Innerhofer che ieri, in discesa, era arrivato secondo dietro Paris. Pettorale 1, il campione di Brunico ha prima stretto troppo una curva a destra poco dopo il via restando con il braccio impigliato in una porta e poi, nei curvoni velocissimi che si sono in vista del traguardo, è finito fuori linea. Più indietro Emanuele Buzzi in 1.32.31. Il prossimo appuntamento di coppa è con lo slalom parallelo di Oslo nel pomeriggio dell'1 gennaio 2019.