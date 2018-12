Le temperature rimangono stabili in alcune aree o risalgono timidamente in altre zone dell’Italia dopo il calo della colonnina di mercurio che ha caratterizzato le giornate festive di Natale e Santo Stefano. Per giovedì 27 dicembre è previsto sole al Nord sulle Alpi e al Sud, nubi su qualche regione del Centro e sulla Sardegna ma senza fenomeni di rilievo, a parte qualche precipitazione di lieve entità. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento in Pianura Padana ed al Sud, stazionarie sulle restanti aree.

Le previsioni al Nord

Al Nord sole prevalente su Alpi, Prealpi e pedemontane, nebbie e nubi basse sulla pianura padano-veneta e litorale emiliano romagnolo, con graduale diradamento con schiarite. Nubi medio alte in arrivo sulle aree alpine a fine giornata. Molto nuvoloso sulla Liguria con locali deboli piogge o pioviggini. Temperature stabili, massime tra 7 e 12.

Le previsioni al Centro

Parzialmente nuvoloso sulla Toscana e sulla Sardegna con nuvolosità che si farà più intensa dalla sera sulla Toscana con locali deboli piogge o pioviggini sui settori centro-settentrionali della regione; sereno o poco nuvoloso altrove con annuvolamenti in Umbria e sulle coste marchigiane. Temperature stabili, massime tra 9 e 13.

Le previsioni al Sud

Al Sud alta pressione e tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi salvo qualche nube in transito sul basso Adriatico. Sereno o poco nuvoloso salvo annuvolamenti lungo le coste pugliesi e tra Calabria e Sicilia. Temperature stabili, massime tra 10 e 14 gradi.