Un intenso fumo bianco che si confonde con le nubi fuoriesce dalla cima dell’Etna nelle immagini dall’alto riprese dalla polizia, che mostrano la continua attività del vulcano, dopo l’eruzione del 24 dicembre. A seguire, il video mostra le immagini degli edifici crollati e delle chiese danneggiate dalla scossa nei paesi colpiti dal terremoto di questa notte. In particolare, si vede la vecchia chiesa della frazione di Fleri, nella zona di Zafferana Etnea. (L'AREA DI ZAFFERANA FRA LE PIU' COLPITE)

La scossa nella notte

Il terremoto di magnitudo 4.8 ha scosso i paesi nella zona nord di Catania tra Viagrande e Trecastagni, causando 28 feriti lievi e diversi danni a case e strutture (IL RACCONTO DEI TESTIMONI). Dopo la scossa, in molti paesi la gente è scesa per strada e soprattutto le famiglie con bambini hanno deciso di trascorrere la notte in auto per sicurezza. Nella notte la terra attorno all'Etna ha tremato diverse volte. Tutti eventi riconducibili all'eruzione in corso da due giorni sul vulcano.