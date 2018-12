"Sono 'papà' di un cane e amo gli animali. Purtroppo non basta l'idea, occorre trovare le fonti di finanziamento. Se un emendamento non le indica sono costretto a dichiararlo inammissibile. Se l'on Brambilla venisse in Parlamento (0 presenze) lo scoprirebbe". Claudio Borghi, presidente in quota Lega della Commissione bilancio, risponde così - su Twitter - alla videolettera che gli ha inviato Riccardo Bocca, vicedirettore di Sky tg24, durante la trasmissione tv "Hashtag24, l'attualità condivisa". Nel corso dell’ultima puntata, con al centro gli animali domestici, il giornalista si è rivolto a Borghi per riflettere sulla bocciatura di "un pacchetto di emendamenti presentato dall’intergruppo per i diritti degli animali, a prima firma la qui presente onorevole Brambilla, che prevedeva di ridurre il carico fiscale che attualmente grava sui proprietari".

La videolettera di Bocca

Bocca, nella sua videolettera, ha sottolineato che la decisione della Commissione non è "in sintonia con quei milioni di italiani che giorno dopo giorno costruiscono un rapporto affettivo, intimo, inscindibile con le proprie bestiole, e che certo non considerano questi animali un bene di lusso". Il vicedirettore di Sky tg24 si è poi rivolto a Borghi per spiegare che "urge, caro presidente, al di là delle proprie convinzioni politiche e al di là della sensibilità su questi temi di chi siede al governo, un passo in direzione opposta che agevoli sia la vita di chi accoglie a casa propria un animale, sia quella delle bestiole stesse. Non crede?".

