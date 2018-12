“Sta meglio” il ragazzo di 27 anni che ieri è stato ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Terni per una sospetta meningite. “Nelle prossime ore sarà trasferito nella Clinica di Malattie infettive”, spiega l’azienda umbra. “Gli esami – continua – hanno confermato la presenza di meningococco, anche se ancora non si conosce il sierotipo”.

Era stato ricoverato ieri

Il 27enne, residente a Terni, era arrivato al pronto soccorso dell’ospedale ieri mattina, 20 dicembre. Lamentava dei sintomi riconducibili a una meningite meningococcica, anche se i primi test rapidi erano risultati negativi. Era stato subito ricoverato in isolamento nel reparto di Rianimazione e sottoposto a terapia antibiotica. Poi erano stati disposti esami microbiologici più approfonditi che ora hanno confermato la presenza di meningococco e sveleranno anche il sierotipo.

Gli appelli per la profilassi

Nel frattempo, è stato allertato il servizio territoriale di Igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 2 per la procedura di profilassi antibiotica ai familiari e alle altre persone che potrebbero essere entrate in contatto col paziente. Il giovane, spiega una nota della Usl, si sarebbe ammalato il 19 dicembre e per questo è stato lanciato un appello a rivolgersi a un medico e a sottoporsi alla profilassi antibiotica a chi, “nel periodo di contagiosità compreso tra il 12 dicembre e il 20”, può aver frequentato i suoi stessi posti. “In particolare – continua la nota – la palestra ‘Tonic’, sita in Terni via del Centenario, nei giorni 12 (ingresso alle ore 17.57), 14 (ingresso alle ore 10.27) e 17 (ingresso alle ore 11.13) e la discoteca ‘Opificio’, sita in Terni via del Sersimone, il giorno 15”. La nota ricorda che “il meningococco è un germe labile e non sopravvive che pochi minuti lontano dal corpo umano; non ‘viaggia’ nell’aria ma si trasmette in via diretta da persona a persona con le goccioline di saliva o le secrezioni respiratorie (tosse, baci) o attraverso l’uso di stoviglie in comune. L’incubazione della malattia è usualmente 3-4 giorni e può arrivare fino a 10 giorni. I sintomi sono febbre, macchioline sulla pelle, stato generale compromesso, cefalea”.