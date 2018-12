Meteo, le previsioni di domani venerdì 21 dicembre

Il primo giorno d’inverno segna un' inversione di tendenza dal punto di vita meteorologico. Un anticiclone di origine africana si sta lentamente espandendo sul nostro Paese. In una prima fase interesserà le regioni del Sud e l’area tirrenica, in seguito raggiungerà anche il resto d’Italia. Le correnti occidentali porteranno anche nubi basse e qualche pioggia su Toscana, Lazio e Campania. Le temperature aumenteranno in modo sensibile.

Temperature in aumento

Si attenua la morsa di freddo che ha attanagliato per giorni il nostro Paese. Da giovedì avremo un rialzo termico generalizzato, che sarà più deciso sull’area tirrenica. Sono previsti 15 gradi a Roma e sulla costa toscana. Tra le più miti le città del Sud con 18 gradi a Palermo e Reggio Calabria. Il freddo resisterà ancora al Nord – complice nebbie e foschie - con temperature massime tra 3 e 5 gradi. Anche al Settentrione, nei prossimi giorni, si registrerà qualche grado in più.

Le previsioni al Nord

Il tempo è previsto stabile e senza precipitazioni. Nuvoloso sulle Alpi dove sarà possibile qualche breve nevicata sopra i 1000 metri di quota. Nubi anche in Liguria e nebbie persistenti in Val Padana. Temperature massime in lieve aumento e comprese tra 4 e 8 gradi.

Le previsioni al Centro

Cielo nuvoloso in Toscana con la possibilità di locali piogge, più probabili dal pomeriggio sulle zone centro settentrionali. Venti moderati o forti in particolare sulla costa e i rilievi appenninici. Sulle restanti regioni tempo più soleggiato salvo foschie insidiose nella prima parte del giorno. Massime in aumento e comprese tra 11 e 14 gradi.

Le previsioni al Sud

Nuvoloso in Campania ma generalmente senza piogge. Prevarrà il sole sulle altre regioni con temperature in aumento e massime fino a 18 gradi in Calabria e Sicilia. Tempo buono e mite anche in Sardegna con 17 gradi ad Olbia e Cagliari.