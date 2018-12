La procura di Genova ha firmato l'autorizzazione allo smontaggio del moncone ovest del ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto, "in permanenza del sequestro". In pratica non un vero e proprio dissequestro, per cui sarebbe dovuto arrivare il via libera con un decreto firmato dai pm: l'atto di oggi consentirà di salvaguardare i reperti smontati che rimarranno nella stessa area per permettere ai tecnici di analizzarli. I lavori potranno iniziare appena il documento sarà trasmesso alla struttura commissariale.

Nuova udienza per moncone est l'8 febbraio

In mattinata si è tenuta l'udienza dell'incidente probatorio davanti al gip Angela Nutini, nel corso della quale sono stati discussi i rilievi sulle modalità della demolizione del moncone est, dove è previsto l'uso in alcune parti dell'esplosivo e per la quale non è stato presentato un progetto esecutivo. Il gip ha rinviato all'udienza dell'8 febbraio: sarà una udienza interlocutoria visto che i periti e i consulenti hanno chiesto più tempo. Non è quindi stata fissata una data per il deposito della perizia.