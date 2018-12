Sono stati trovati morti i due escursionisti triestini dispersi da martedì nella zona del Monte Lussari a Tarvisio (Udine). I soccorritori sono al lavoro per il recupero dei corpi. Si tratta di un uomo di 41 anni e una donna di 35.

Ricerche difficoltose

Le ricerche erano riprese in mattinata ma l'elicottero della Protezione civile, a causa del maltempo, ha potuto alzarsi in volo solo dopo alcune ore. I soccorritori si sono concentrati sul versante della Creta del Cacciatore che affaccia sulla Valle di Riofreddo, in particolare nell'area compresa tra la traccia nera che taglia il versante tra Sella Prasnig e Malga Lussari (quota 1500 - 1600 metri) e la Valle stessa (a partire da 900 - 1000 metri di altitudine). Uno dei due cani degli escursionisti, un volpino, è stato avvicinato e recuperato da una delle unità cinofile presenti sul posto.

I due erano spariti martedì

I due escursionisti avevano riferito ai familiari che martedì sarebbero andati a fare un'escursione in montagna. Mercoledì non si sono presentati al lavoro facendo scattare l'allarme e le ricerche, avviate nel tardo pomeriggio. I soccorritori hanno individuato prima l'auto, in località Valbruna ai Prati Oitzinger, da dove nasce una pista forestale che conduce al Monte Lussari. Ieri erano stati avvistati anche i due cani che li accompagnavano e il loro passaggio era stato ripreso da una fototrappola lungo una traccia di sentiero che a mezza costa, a un'altitudine tra i 1500 e i 1600 metri di quota, collega Sella Prasnig con la Malga Lussari, sul versante Est di Cima del Cacciatore verso la Valle del Rio Freddo. È in quella zona erano state notate anche delle tracce di scivolata.