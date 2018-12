Meteo, le previsioni di domani mercoledì 12 dicembre

Aria più fredda proveniente dai Balcani ha fatto scendere le temperature di qualche grado su buona parte dell’Italia con valori minimi scivolati sotto lo zero nelle pianure del Nord. E’ l’inizio di una fase gelida che raggiungerà il suo picco nella giornata di venerdì. Il contemporaneo arrivo di due perturbazioni potrà causare neve a bassa quota o addirittura in pianura sulle regioni settentrionali.

Mercoledì meteo in peggioramento

La prima perturbazione raggiungerà le regioni di Nord Ovest nella serata di mercoledì. Le prime nevicate a bassa quota potranno interessare il basso Piemonte, l’Appennino ligure e l’Emilia occidentale. Farà sempre più freddo. Al mattino sono previsti -7° a Belluno, -4° a Cremona, -3° a Rovigo, -1° a Milano, 0° a Bologna.

Le previsioni al Nord

Nubi in aumento su basso Piemonte, Liguria. Emilia Romagna e basso Veneto con deboli piogge serali. Nevischio sopra i 300 – 500 metri di quota. Tempo migliore sul versante orientale. Temperature in calo con minime sotto lo zero e massime comprese tra 5 e 9 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo in peggioramento anche sulle regioni centrali nella seconda parte del giorno. La Toscana e il Lazio saranno interessate da piogge e neve in Appennino oltre i 600 metri. Peggiora nella notte anche su Umbria e Marche. Temperature massime in calo con valori intorno ai 10 gradi.

Toscana, allerta gialla per neve

Dalla sera di mercoledì la Toscana sarà interessata da piogge, isolati temporali sulle isole dell’Arcipelago e la costa maremmana. Neve sull’Appennino oltre i 600 metri. La Regione ha emesso un codice giallo per neve dalle 18 fino a mezzanotte di mercoledì nelle zone settentrionali delle province di Firenze, Lucca. Massa Carrara, Pistoia e Prato

Le previsioni al Sud

Tranquilla la prima parte del giorno. Peggiora da Ovest con deboli piogge serali sulla Sardegna, la Sicilia e l’area tirrenica. In prevalenza sereno e poco nuvoloso altrove. Temperature in calo contenuto con massime comprese tra 12 e 16 gradi.