Una grandinata improvvisa e di violenta intensità stamattina ha coperto i campi e le strade da Polignano a Mare a Fasano, imbiancando i terreni anche a Monopoli, a causa del forte e repentino abbassamento della temperatura, accompagnato da gelate che, lancia l’allarme Coldiretti Puglia, mettono a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo e richiedono un maggiore riscaldamento delle serre (LE PREVISIONI).

Coldiretti: 12 trombe d’aria in Puglia da marzo a novembre

Coldiretti Puglia ricorda gli effetti disastrosi di 12 tornado e trombe d'aria che si sono abbattuti da marzo a novembre del 2018 in Puglia secondo i dati ESWD, l'anagrafe europea degli eventi meteo estremi come tornado, bombe d'acqua, trombe d'aria, tempeste di fulmini. "Sono eventi estremi per cui il meccanismo della declaratoria di calamità naturale e del Fondo di solidarietà naturale, così com'è strutturato, non funziona", denuncia il Presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia. "Le gelate che hanno falcidiato l'olivicoltura pugliese a febbraio e marzo scorsi - aggiunge - hanno avuto effetti devastanti sulla produzione olivicola e olearia, soprattutto nelle province di Bari, Barletta Andria e Trani, e Foggia, e nubifragi e trombe d'aria nelle province di Brindisi, Taranto e Lecce hanno lasciato le campagne devastate con una conta dei danni che supera i 600 milioni di euro".

“A rischio le coltivazioni invernali”

Nelle produzioni orticole di pieno campo, con temperature sotto lo zero sono a rischio le coltivazioni invernali in campo come cavoli, verze, cicorie e broccoli. “Lo sbalzo termico - conclude la Coldiretti - è l'ennesima anomalia di un 2018 segnata da un andamento climatico anomalo con caldo, siccità alternati a violenti temporali che hanno causato danni di oltre un miliardo e mezzo all'agricoltura”.