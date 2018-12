Tragedia Corinaldo, da Jovanotti a Benji e Fede: "Un dolore immenso"

La tragedia nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, la notte tra il 7 e l’8 dicembre, ha scosso l’Italia. Anche il mondo dello spettacolo ha voluto esprimere la propria vicinanza alle famiglie delle sei vittime e ai feriti (CHI SONO LE VITTIME), prima di un concerto del trapper Sfera Ebbasta (CHI È). Sui social moltissimi artisti, da Emma Marrone a Eros Ramazzotti, hanno dedicato post ai giovani che hanno perso la vita durante il crollo della balaustra davanti a una delle porte di sicurezza del locale nell’Anconetano. “Le mie Marche sono colpite da una tragedia inspiegabile. Ci uniamo, con tutto il nostro affetto, al dolore dei familiari delle vittime" ha scritto Giovanni Allevi su Twitter.

Il cordoglio del mondo della musica

"Dolore immenso per i ragazzi di #ancona”, è il messaggio di Jovanotti, al quale si unisce Emma Marrone: ”Senza parole". I Negramaro invece hanno dedicato un pensiero a tutta la provincia: ”Un risveglio terribile. #Ancona piange sei anime giovanissime perse in una notte di quelle che doveva essere una festa. E morire per una festa non rientra in un nessun genere musicale o idol generation che tenga. È solo una fottuta miserabile follia. #nelcuoreognunodivoiragazzi". Per Eros Ramazzotti "i live devono essere solo felicità e divertimento. Questa notte si è consumata una tragedia che non deve più ripetersi. Il mio abbraccio e il mio pensiero vanno ai ragazzi che ora ci guardano da lassù, alle loro famiglie e a quelli che stanno ancora combattendo. Mai più #ancona".

Le critiche di Frankie Hi Nrg

Il tono di Frankie Hi Nrg è più polemico: ”Con certe bestie in giro servono servizi d'ordine preparati ed inflessibili: tragedie simili possono e devono essere evitate”. Al rapper fa eco il cantante Briga "Questo è l'azzeramento della civiltà. L'esaltazione dell'idiozia. Sono addolorato, disgustato e mi sento anche inutile davanti a tutto questo. Siamo arrivati agli sgoccioli, siamo da rifondare”. Gli idoli dei teenagers Benji e Fede ritengono “inaccettabile quello che è successo questa notte”: “Tutti i nostri pensieri sono per le vittime della tragedia di ieri sera ad Ancona e le loro famiglie”.