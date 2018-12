Ciclisti, un morto ogni 32 ore: la strage sulle strade italiane

L'Italia non ama chi va in bicicletta. Secondo le stime di Aci e Istat chi pedala mette seriamente a rischio la propria vita, sia esso un amatore o un professionista. Si calcola che ci sia in media un morto ogni 32 ore sulle strade italiane.

Le cause degli incidenti in bici

Secondo i dati Istat ripresi da Agi, l'utilizzo della bicicletta ha conquistato gli italiani che, una volta inforcata la bici però, prestano meno attenzione al codice della strada: in molti ad esempio ignorano l'articolo 182 del nuovo codice della strada che disciplina proprio la circolazione dei velocipedi. Anche per questo gli incidenti mortali sono aumentati del 9,6% nell'ultimo anno. I ciclisti vengono schiacciati dalle auto o dai mezzi pesanti, superati a distanza troppo ravvicinata, sono investiti agli incroci e scaraventati sull'asfalto.

I numeri delle morti in bici

Secondo i dati Aci/Istat nel 2017 i morti in bici sono stati 254 su un totale di 17.521 incidenti che hanno coinvolto i ciclisti. Come riporta Treccani, andare in bici è la scelta di mobilità più pericolosa in assoluto: il tasso di rischio di incidente mortale è del 2,18%, più alto del pullman (0,48%), dei camion (0,67%), delle automobili (0,78%), dei motorini (1,06%) e delle moto (1,96%).