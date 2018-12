C'è anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma per partecipare alla Santa Messa in onore di Santa Barbara, patrona del Corpo dei Vigili del fuoco. Il rito religioso, officiato da monsignor Santo Marcianò, Ordinario militare per l'Italia, vede la presenza delle massime autorità civili e militari. La liturgia, inoltre, è accompagnata dalle note della Banda musicale dei Vigili del fuoco e dalla presenza del personale in servizio della Marina Militare e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Una santa venerata in tutto il mondo

Le celebrazioni di Santa Barbara si svolgono in maniera congiunta con la Marina militare, che condivide la patrona con gli artiglieri e gli artificieri. Santa Barbara è venerata in tutto il mondo: si tratta di una figura caratterizzata da numerose leggende, anche se non si conosce con certezza neppure il periodo storico nel quale sarebbe vissuta. Il suo culto in Italia è oggi particolarmente vivo, oltre che a Venezia, in Toscana, in Umbria, nella Sabina e in Sicilia. Il nome di Santa Barbara è associato agli esplosivi, all'artiglieria, alle polveriere e alle miniere. In quanto "signora del fulmine", è invocata contro i rischi di "morte improvvisa" e per questa ragione è lei la protettrice dei vigili del fuoco, degli artiglieri e dei pirotecnici.