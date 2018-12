Dopo 14 anni la maratona di Genova torna con una nuova edizione, e lo fa allungando il percorso da 42 km e 195 metri a 43 chilometri in ricordo delle vittime del crollo di ponte Morandi, dove sarà fissato un traguardo simbolico. È Rita Giancristofaro, ferita a seguito del crollo del viadotto, a dare lo sparo alla partenza della Genova City Marathon.

Il percorso

La Genova City Marathon 2018 parte da Palazzo San Giorgio, sede dell'autorità portuale, per arrivare a Boccadasse, il borgo di pescatori devastato dalla mareggiata del 29 ottobre scorso, passando anche per la centralissima via XX Settembre. Poi il giro di boa verso il Ponente, correndo anche sulla Sopraelevata fino a via Fillak, a pochi metri dal ponte crollato lo scorso 14 agosto, per poi tornare al Porto Antico.