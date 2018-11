Meteo, le previsioni di sabato 1 dicembre

Precipitazioni al Sud e sulle isole, nubi e piogge sparse al Centro, tempo stabile e qualche timido raggio di sole al Nord tranne che sul versante occidentale. A caratterizzare il meteo di sabato 1 dicembre è un sistema nuvoloso che dal Mediterraneo occidentale si muove verso il nostro paese, interessando inizialmente le aree nord-occidentali e quelle centrali tirreniche. Al Nord, nonostante il sole, in molte zone sono previste anche foschie e nebbie mattutine in pianura e stratificazioni alte in transito dalla sera.

Le previsioni al Nord

Molte nubi sul settore occidentale con fenomeni sparsi su Piemonte e Liguria e deboli nevicate sul Cuneese. Parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni; dalla sera aumento della copertura nuvolosa sull'Emilia Romagna con deboli piogge attese sull'Appennino tosco-emiliano. Temperature in rialzo, massime tra 6 e 11.

Foschia a Milano

Il sole, in diverse aree del Nord, potrebbe anche "scaldare" lievemente Milano dove però è prevista una leggera foschia soprattutto nel pomeriggio. Le temperature dovrebbero oscillare fra i 2 e i 7 gradi, difficile ma non impossibile qualche lieve precipitazione.

Le previsioni al Centro

Al Centro sarà in prevalenza nuvoloso con nubi più consistenti sulle regioni del versante tirrenico; deboli piogge a carattere sparso dapprima su alcune aree del Lazio e successivamente, più copiose sulla Toscana. Durante la notte i fenomeni interesseranno anche l'Umbria e l'Appennino marchigiano. Temperature in rialzo, massime tra 10 e 15.

Nuvoloso a Roma

A Roma, dicembre inizia con una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Possibili schiarite dal pomeriggio. Nella capitale non è prevista pioggia, la minima si aggirerà attorno ai 9 gradi e la massima attorno ai 16 gradi.

Le previsioni al Sud e sulle isole

Al Sud tempo instabile con piogge e temporali sulle regioni ioniche in attenuazione dal pomeriggio. Poche nubi sulle rimanenti aree. Minime in lieve aumento su Puglia, Basilicata e Calabria e senza variazioni di rilievo altrove; massime in lieve aumento in Sicilia. Piogge abbondanti sono attese in Sardegna.

A Napoli schiarite in serata

Giornata con cielo molto nuvoloso a Napoli dove però non dovrebbe piovere. Durante la giornata la temperatura massima dovrebbe attestarsi sui 14 gradi e la minima sugli 11.