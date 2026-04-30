Secondo i periti incaricati dalla procura di Termini Imerese, l’evento atmosferico della notte del 19 agosto 2024 non è stato di tale intensità da provocare l’affondamento del mega yacht. Vanno quindi avanti le indagini mentre si attende l’esito di un’altra perizia, quella sulla dinamica dell’affondamento ascolta articolo

C’era “poco più di un groppo meteorologico, un improvviso aumento della velocità del vento che precede temporali e rovesci” la notte in cui il Bayesian è affondato. A dirlo sono i periti che, su mandato della procura di Termini Imerese, erano incaricati di stabilire la forza dell’evento climatico che ha portato, la notte del 19 agosto 2024, all’affondamento del mega yacht davanti a Porticello, a pochi chilometri da Palermo. Le nuove informazioni emergono dalle anticipazioni della consulenza che declassifica l’evento climatico come non abbastanza intenso da non poter essere gestito.

Le indagini Le indagini vanno avanti da oltre un anno e mezzo e ad oggi la tesi è che l’affondamento del Bayesian non sia stato solo colpa della tempesta. A prescindere dagli errori umani, quella notte non ci fu un evento atmosferico tale da giustificare l’incidente. Gli esperti stanno svolgendo analisi e simulazioni per comprendere la dinamica dell’affondamento e se siano state seguite le procedure standard in caso di emergenza. Gli investigatori hanno anche ipotizzato la responsabilità del costruttore del mega yacht, la Perini Navi dell’Italian Sea Group, ma il nuovo procuratore capo di Termini Imerese, Angelo Cavallo, prima di pronunciarsi in merito attende la conclusione della perizia sulla dinamica dell’affondamento. Potrebbe interessarti Bayesian, le immagini del relitto recuperato a Porticello