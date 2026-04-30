1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Napoli

Anche a Napoli la giornata vedrà la partecipazione di lavoratori, associazioni e cittadini per celebrare i diritti e il lavoro. Per l'occasione, infatti, in città è confermato il corteo sindacale a Bagnoli, incentrato sui temi di lavoro, casa, salute e bonifiche. La manifestazione si svolgerà tra le strade del quartiere per rivendicare diritti e interventi sul territorio. La manifestazione proseguirà poi nel pomeriggio a piazza a Mare, dove è previsto un momento di socialità con attività culturali e musicali. A partire dalle ore 14 ci sarà spazio per il pranzo popolare, accompagnato da musica e iniziative organizzate con realtà del territorio.

