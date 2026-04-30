1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Napoli

Introduzione
Dalle piazze ai teatri, passando per spazi rigenerati come Bagnoli, Napoli il giorno della festa dei lavoratori si anima con appuntamenti per tutti i gusti: dalla musica anni '90 agli eventi istituzionali, fino alle mostre e iniziative del “Maggio dei Monumenti”.
Quello che devi sapere
Corte del primo maggio
Anche a Napoli la giornata vedrà la partecipazione di lavoratori, associazioni e cittadini per celebrare i diritti e il lavoro. Per l'occasione, infatti, in città è confermato il corteo sindacale a Bagnoli, incentrato sui temi di lavoro, casa, salute e bonifiche. La manifestazione si svolgerà tra le strade del quartiere per rivendicare diritti e interventi sul territorio. La manifestazione proseguirà poi nel pomeriggio a piazza a Mare, dove è previsto un momento di socialità con attività culturali e musicali. A partire dalle ore 14 ci sarà spazio per il pranzo popolare, accompagnato da musica e iniziative organizzate con realtà del territorio.
Nostalgia 90 all'Ex Base Nato: il grande concerto gratuito
Il 1° maggio in Campania è tradizionalmente legato alla musica dal vivo, con concerti diffusi tra piazze, teatri e spazi all'aperto. Napoli non fa eccezione: l'intero weekend è caratterizzato da eventi musicali che spaziano dai DJ set ai concerti di musica classica e napoletana. La città diventa un palcoscenico diffuso, ideale per chi vuole vivere la festa tra note e spettacolo. Uno degli eventi principali del 1° maggio è “Nostalgia 90”, il celebre party-show che arriva all'Ex Base Nato di Bagnoli. Dalle 12:00 fino a mezzanotte, la location si trasforma in una grande arena musicale con DJ set, animazione e live dedicati agli anni '90. Il momento clou è previsto alle 21:00 con lo spettacolo principale. L'ingresso è gratuito.
COMICON Napoli 2026: cultura pop e spettacolo
Dal 30 aprile al 3 maggio, Napoli ospita il celebre COMICON, uno dei festival più importanti in Italia dedicati a fumetto, gaming e cultura pop. Anche il 1° maggio è una giornata clou, con incontri, spettacoli, concerti e ospiti internazionali. L'evento richiama migliaia di visitatori e trasforma la città in un hub creativo tra arte e intrattenimento. Un'opzione perfetta per chi cerca un'esperienza alternativa alla classica festa in piazza.
Tra musei e cultura
La festa dei lavoratori è anche l'occasione per visitare musei e siti culturali: molti restano aperti e organizzano attività speciali come laboratori, visite guidate e percorsi tematici. Il centro storico di Napoli, patrimonio UNESCO, offre un itinerario naturale tra arte, storia e tradizione. Tra i principali musei da considerare per il 1º maggio a Napoli:
- Museo e Real Bosco di Capodimonte: galleria d’arte con capolavori di Caravaggio, Tiziano e Raffaello e una splendida reggia borbonica immersa in un grande parco.
- Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN): una delle collezioni archeologiche più importanti al mondo, con reperti da Pompei, Ercolano e dall’area vesuviana.
- Palazzo Reale di Napoli: affacciato su Piazza del Plebiscito, conserva gli appartamenti storici dei Borbone e dei avoia, oltre al Teatro di Corte.
- Museo Cappella Sansevero: famoso per il Cristo Velato, è uno dei luoghi più visitati della città. È indispensabile prenotare con largo anticipo.
- Complesso Monumentale di Santa Chiara: con il suo chiostro maiolicato, è un’oasi di pace in pieno centro storico.
Eventi nel weekend del primo maggio
Tra gli eventi da non perdere durante il weekend del primo maggio ci sono:
- Soirée Balanchine al Teatro di San Carlo, nelle giornate del 2 e 3 maggio;
- Concerto di canzoni napoletane con Napulitanata;
- Cinema Teatro Acacia ospita il balletto Giselle il 2 maggio;
- presso la Domus Ars – Fondazione Canto di Virgilio è in programma Virtuositè, con Alessio Bidoli al violino e Bruno Canino al pianoforte il 2 maggio;
- al Teatro Trianon Viviani spazio a Canto Napoletano il 2 e 3 maggio;
- al Teatro Augusteo va in scena C’era una volta Scugnizzi, dall’1 al 3 maggio.