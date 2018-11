Meteo, le previsioni di domani venerdì 30 novembre

L’alta pressione ha le ore contate. Una nuova perturbazione entrerà in azione nella giornata di venerdì ed interesserà gradualmente le regioni del Centro Nord. Non ci saranno fenomeni importanti, sono attese piogge per lo più deboli e nevicate sulle Alpi (soprattutto occidentali) a partire dai 700 metri. Le temperature scenderanno ancora di qualche grado. Farà sempre più freddo al Nord con gelate al mattino e massime intorno ai 4-7 gradi.

Le previsioni al Nord

Nuvoloso su Piemonte, Lombardia e Liguria con deboli piogge e neve sulle Alpi a partire dai 700-800 metri. Velature compatte sulle regioni orientali ma senza precipitazioni. Temperature in diminuzione con massime tra 3 e 7 gradi. Mite in Liguria, freddo in Pianura Padana per tutta la giornata.

Le previsioni al Centro

Nuvoloso sull’area tirrenica con piogge dal pomeriggio-sera su Toscana e Lazio. Velature e cieli grigi sulle altre regioni ma senza eventi significativi. Il clima sarà meno rigido per effetto di venti meridionali con 13 gradi a Roma e 11 a Firenze. Più freddo sull’Adriatico con 9 gradi ad Ancona.

Le previsioni al Sud

Buone notizie per le regioni meridionali. La perturbazione atlantica e i venti freddi balcanici, qui non avranno nessun effetto. La giornata proseguirà in prevalenza soleggiata o poco nuvolosa con temperature comprese tra 12 e 17 gradi. Tra sera e notte aumento della nuvolosità su Sicilia e Calabria con possibili deboli piogge. Nuvoloso anche in Sardegna.