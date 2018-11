Migranti, sbarcate tutte le 236 persone arrivate a Pozzallo

Sono sbarcati tutti a Pozzallo i 236 migranti arrivati ieri sera nel porto siciliano dopo essere stati soccorsi da un peschereccio che ha trainato il loro barcone fino all’approdo. Inizialmente dall’imbarcazione erano state autorizzate a scendere solo una quindicina di persone, ma poi le procedure hanno subìto un’accelerazione per motivi di sicurezza legati alle cattive condizioni del barcone che, ha accusato ieri il vicepremier Matteo Salvini, è stato abbandonato dalle autorità maltesi nel Mediterraneo. “Penso che abbiano vissuto dei momenti molto difficili, è un miracolo che siano arrivati qui”, ha detto a Sky tg24 il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna (LO SPECIALE MIGRANTI)

Tre ragazzi trattenuti in ospedale

Quando ieri sera il barcone ha raggiunto il porto Ragusano, sono stati fatti scendere a terra i 12 bambini, di cui 5 neonati, e le quasi 50 donne presenti a bordo. Dagli accertamenti effettuati sembra che i 236 migranti, poi accompagnati all'hotspot di Pozzallo, siano quasi tutti eritrei. Cinque donne in stato di gravidanza e tre neonati, spiega il sindaco della città, sono stati accompagnati all'ospedale di Modica per dei controlli e poi riportati al centro. La situazione più pesante, ha detto il primo cittadino che è anche il primario del pronto soccorso di Modica, ha riguardato 3 ragazzi di circa 20 anni che sono stati trattenuti all’ospedale, due ricoverati e uno in osservazione: "Uno di loro oltre a una sospetta tubercolosi ha dei versamenti pleurici e quindi una grave insufficienza respiratoria".

Salvini contro Malta: “È l’ennesima vergogna”

Ed è su questo caso che si è riacceso lo scontro tra Salvini e Malta, già accusata nei giorni scorsi di regalare bussole ai migranti per poter raggiungere Lampedusa. Il ministro dell’Interno, ieri, ha scritto che “un pattugliatore maltese ha invertito la rotta, abbandonando un gommone con 150/200 immigrati in mezzo al Mediterraneo e in direzione dell'Italia”. "La Valletta aveva preso il coordinamento delle operazioni di soccorso - ha scritto il vicepremier - ma come al solito sta cercando di rifilare gli immigrati al nostro Paese. È l'ennesima vergogna, degna di questa Unione europea incapace e dannosa. A Bruxelles sono troppo impegnati a scrivere letterine contro l'Italia per occuparsi di questi problemi".

Fermati 2 sospetti scafisti a Crotone

Intanto, sempre nella serata di ieri, un barcone con a bordo 79 migranti pachistani, tutti uomini tra cui cinque minori, è stato soccorso da alcune motovedette della Capitaneria di porto di Crotone. Dopo l'accoglienza in porto, curata dai volontari della Croce Rossa, Misericordia e Prociv, i 79 migranti sono stati trasferiti nel Cara di Isola Capo Rizzuto, mentre il Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia della Guardia di finanza ha individuato e bloccato due uomini di nazionalità lettone sospettati di essere gli scafisti. I due sono stati fermati vicino alla stazione ferroviaria di Crotone, ancora bagnati e sporchi di sabbia.

