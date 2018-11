Venezia, fa pipì sulla Basilica della Salute: multa da 3 mila euro

Ha fatto la pipì in un angolo della Basilica della Madonna Salute di Venezia, ma è stato visto dalla polizia municipale e sanzionato con una multa da 3mila euro. Protagonista della vicenda un uomo originario del trevigiano, come riferisce la Nuova Venezia.

La Basilica della Salute meta di pellegrinaggio in questi giorni

In questo periodo la Basilica della Salute è oggetto, fino al 21 novembre, del pellegrinaggio annuale in ricordo della sconfitta di una delle tante pestilenze che ha colpito la città ed è stata realizzata proprio come segno di riconoscenza alla Vergine. Per l'occasione, la struttura è quindi presidiata da decine di uomini delle forze dell'ordine che ne controllano l'area, ed è anche attrezzata con dei bagni pubblici nelle vicinanze. Non è il primo caso del genere in città, nonostante le campagne di sensibilizzazione e l'impegno delle forze dell'ordine per difendere il decoro.