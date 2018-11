Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 si è verificata alle ore 13.48 nella zona di Rimini. Secondo l'Ingv, l'epicentro è stato localizzato nella zona di Santarcangelo di Romagna ad una profondità di 43 chilometri. Il sisma è stato chiaramente avvertito anche nel nord delle Marche.

Il sindaco: "Non ci sono danni"

"Non ci risultano danni evidenti anche se siamo già partiti con delle verifiche. In città il terremoto si è sentito bene e i cittadini sono scesi in strada preoccupati mentre, nelle frazioni, la scossa è stata più lieve", ha detto Alice Parma, sindaco di Santarcangelo di Romagna (Rimini).

Treni fermi per verifiche

A seguito della scossa di terremoto la circolazione ferroviaria è stata sospesa in via precauzionale tra Rimini e Cesenatico sulla linea Rimini-Ravenna e tra Cesena e Riccione sulla linea Bologna-Ancona per consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.

Data ultima modifica 18 novembre 2018 ore 15:32