Incendio in una abitazione a Sarnano: muoiono madre e figlio disabile

Un 38enne disabile e la madre, una casalinga 64enne, sono morti a causa di un incendio che si è sviluppato la notte scorsa in un'abitazione di due piani in campagna nel Comune di Sarnano, in provincia di Macerata. I vigili del fuoco di Tolentino, Macerata e Ascoli Piceno, intervenuti attorno all'una di notte, sono riusciti a mettere in salvo una terza persona, un 68enne in sedia a rotelle. L'incendio, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe sviluppato dalla combustione del divano, raggiunto probabilmente da una brace scoppiettante del vicino camino lasciato acceso.

Il salvataggio dell’uomo

La persona salvata è stata recuperata appena in tempo vicino a un terrazzino, tra il fumo denso, dai carabinieri della stazione di San Ginesio. Dopo aver portato in salvo l'uomo e aver saputo che in casa era rimasto il resto della famiglia, i militari sono tornati nell'abitazione senza riuscire però a recuperare gli altri due a causa del fumo e delle fiamme vive. Poi i vigili del fuoco hanno trovato madre e figlio: il 38enne era ancora agonizzante in camera da letto (inutili i tentativi di rianimarlo), mentre il corpo senza vita della donna si trovava dentro un ripostiglio. Il 68enne è stato trasportato in ospedale a Macerata e non è in pericolo di vita. Due carabinieri hanno riportato ustioni superficiali alle mani, sono stati medicati in ospedale e dimessi. La casa è stata dichiarata inagibile e posta sotto sequestro.

Data ultima modifica 18 novembre 2018 ore 12:30