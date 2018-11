"Approfondiremo la vicenda, nessuno può permettersi di trattare il nostro Paese come campo profughi dell'Europa, abbiamo rialzato la testa e non intendiamo abbassarla". È questa la reazione del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini all'inchiesta di Sky tg24 che ha mostrato come decine di stranieri vengono trasferiti dalla Svizzera all'Italia, molti in piena notte quando gli uffici per le identificazioni sono chiusi. Le riammissioni, si vede nell'inchiesta, avvengono al confine tra Como e Chiasso e riguardano centinaia di persone al mese, tra cui diversi che hanno come primo paese d'ingresso altre nazioni europee e non l'Italia, dove quindi non potrebbero essere riportati stando alle norme del regolamento di Dublino. Le autorità svizzere procedono sulla base di una accordo bilaterale del 1998 "superato però sia dagli accordi di Schengen che dal trattato di Dublino" (LO SPECIALE MIGRANTI).

L'inchiesta di Sky tg24

Nell'inchiesta di Sky tg24 emerge che il numero di migranti riammessi in Italia solo nella scorsa estate si avvicina a 1000. In alcune immagini dell'inchiesta si vede come sul versante svizzero della frontiera due uomini, accompagnati a piedi dalla polizia svizzera, vengono riammessi in territorio italiano "bypassando" il regolamento di Dublino. La Svizzera rimanda già in Italia molti migranti, questa volta attraverso quel trattato, in assenza di una verifica delle autorità italiane, e in seguito a verifiche emerge che la persona riammessa non è mai passata dall'Italia. A queste riammissioni l'Italia non avrebbe finora eccepito nulla alle autorità svizzere.