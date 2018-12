Ingresso gratis nei musei, il ministro Bonisoli: 20 giornate nel 2019

Nel 2019 le giornate gratuite nei musei aumenteranno fino ad arrivare a 20 durante l'anno. Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli. "Dalle 12 attuali si passerà a 20 giornate gratuite e saranno distribuite in modo diverso rispetto al passato, perché voglio introdurre dei criteri di gestione e non di propaganda politica", ha detto Bonisoli, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Fondazione Milano.

"Alcune giornate decise a livello nazionale"

"Criteri di gestione significa - chiarisce Bonisoli - che alcune giornate verranno decise a livello nazionale. Ad esempio, la settimana che si conclude con il 10 marzo in tutti i musei statali sarà gratuita, dal martedì alla domenica. Alcune domeniche del mese rimarranno gratuite da ottobre a marzo, le altre giornate saranno a disposizione dei singoli direttori". Quindi, "se Brera vuole mantenere la prima domenica del mese gratuita d'estate io sono contento, e avrà due giornate in più da mettere dove vuole" (LE POLEMICHE SULLO STOP ALLE DOMENICHE GRATUITE).

"Ragazzi dai 18 ai 25 anni entreranno a 2 euro"

"Se invece un museo ha troppi visitatori che arrivano durante la domenica gratuita, come il Colosseo, potrà mettere un'entrata gratuita magari in una fascia pomeridiana per gestire meglio i flussi", argomenta il ministro, che ricorda infine come "dal prossimo anno tutti i ragazzi dai 18 ai 25 anni entreranno, pagando 2 euro perché vogliamo incentivare e creare l'abitudine di andare al museo nei ragazzi che non hanno grandi mezzi economici, perché vedere una parte del nostro grande patrimonio culturale può aiutarli a crescere".