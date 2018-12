Meteo, dopo estate San Martino temperature giù di 12 gradi nel weekend

Tuffi e nuotate a Napoli e a Palermo, ma anche al Nord e sulle Alpi si registrano temperature sopra la media di oltre 5 gradi. L’estate di San Martino sta regalando giornate di sole e di clima mite un po’ in tutta l’Italia. Ma è questione di pochi giorni. Nel fine settimana, infatti, è previsto l’arrivo di correnti fredde dai Balcani e un peggioramento delle condizioni meteo, con temperature che potrebbero abbassarsi anche di 12 gradi.

Bagni fuori stagione a Napoli e a Palermo

A Palermo, nella domenica appena trascorsa, qualcuno ne ha approfittato per un bagno o per stendersi al sole sulla spiaggia di Mondello. Stesse scene si vedono a Napoli, sul lungomare di via Caracciolo. Tempo stabile e assenza di piogge significative si prevedono almeno fino a giovedì. Anche se qualche precipitazione potrebbe verificarsi proprio in Sicilia e in Liguria.

Settimana mite

Le temperature si manterranno ancora al di sopra della media anche di 5-6 gradi, in modo più marcato intorno a metà settimana al Nord e soprattutto nelle Alpi dove lo zero termico si porterà tra i 3500 e i 4000 metri di quota (un livello tipico da piena estate). La stabilità atmosferica dovrebbe favorire la comparsa di nebbie anche fitte e di strati di nubi compatte su pianure e valli del Centro-Nord, con possibile accumulo di inquinanti, soprattutto in Pianura Padana.

Weekend freddo

Da venerdì, invece, bisognerà far fronte a nuovo abbassamento delle temperature con il termometro che in alcuni casi potrebbe andare giù di 12 gradi. E’ infatti previsto l’arrivo di più fredde correnti orientali dai Balcani, con un conseguente sensibile calo termico a partire dalle regioni adriatiche e un probabile aumento dell'instabilità al Sud.