"Il mio piano prevede che il 15 dicembre potranno partire i lavori di demolizione". Così, intervistato da Sky TG24, il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione, Marco Bucci, a proposito del ponte Morandi, crollato il 14 agosto nel capoluogo ligure, provocando la morte di 43 persone. "La scelta del progetto avverrà entro la fine di novembre - spiega Bucci - i lavori partiranno non appena il ponte sarà dissequestrato". "Appena avremo il progetto - continua il sindaco - lo manderemo immediatamente al procuratore e al gip per includere le loro osservazioni al progetto e partire. Siamo d'accordo col procuratore che lavoreremo in questo modo, per poter anticipare i tempi lavorando assieme". la città, aggiunge poi il primo cittadino, "avrà un nuovo ponte entro la la prima metà del 2020".

"Decreto sarà approvato in fretta"

A proposito del decreto del governo poi Bucci aggiunge: "Penso che sarà approvato in fretta, spero entro la settimana". E su chi si occuperà della ricostruzione il sindaco spiega: "Mentre faremo il processo di selezione per la demolizione parallelamente faremo il processo di selezione per la costruzione, mi aspetto aziende importanti, che ci daranno una risposta soddisfacente". Ad affiancare il sindaco, "una commissione specifica che ci aiuterà nella scelta" (VIDEO)