Meteo, le previsioni di oggi sabato 10 novembre

Il tempo migliora sul nostro Paese ma non si stabilizza completamente. Per una fase più soleggiata dovremo attendere lunedì quando assisteremo ad un miglioramento più deciso e un aumento delle temperature. La tradizione viene quindi rispettata con la cosiddetta “estate di san Martino”, le giornate piacevolmente calde nel mezzo dell’autunno. Un tepore fuori stagione che si protrarrà per almeno 4-5 giorni.

Le previsioni al Nord

Anticiclone a novembre non è sempre sinonimo di sole e cieli tersi. Da sabato, infatti, saranno frequenti le nebbie in pianura nelle ore notturne e al primo mattino. Cieli grigi e deboli piogge sono attese su Piemonte e Lombardia. Sarà invece un’altra giornata di piogge estese e importanti sulla Liguria. Nuvoloso ma asciutto su Veneto e Friuli Venezia Giulia (attenzione alle nebbie). Temperature stabili e comprese tra 14 e 18 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo variabile in Toscana con possibili piogge nella seconda parte del giorno su pisano e livornese. Foschie dense al mattino nelle vallate. Cieli poco nuvolosi sulle altre regioni con temperature comprese tra 16 e 20 gradi. La regione più calda sarà ancora una volta la Toscana con 20 gradi previsti a Firenze, 19°C a Lucca, Pisa e Grosseto. Mite anche sull’area adriatica con 18 gradi ad Ancona e 17°C a Pesaro.

Le previsioni al Sud e sulle isole

Instabile sulla Sicilia e la Calabria ionica per rovesci e temporali. Piogge molto intense sono attese ad Agrigento, Ragusa, Caltanissetta, Trapani con picchi anche superiori ai 50 mm. Non sono escluse locali piogge torrenziali e alluvioni lampo. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato sulle altre regioni con temperature fino a 22 gradi.