Terremoto, scosse nel Senese. A Castiglione d'Orcia scuole chiuse

Una decina di scosse di terremoto, con magnitudo comprese tra 2.1 e 2.4, sono state registrate questa mattina a Castiglione d'Orcia nel Senese, l’ultima poco dopo le ore 8. L’epicentro è stato localizzato dall’Ingv (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) a circa 4 km da Castiglione d’Orcia con ipocentro a una profondità di 9 km. Lo sciame sismico è stato avvertito dalla popolazione e anche se non ha provocato danni la gente per la paura è scesa in strada. Il sindaco Claudio Galletti ha emesso ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di oggi. Le scosse sono state avvertite in tutta la Val d'Orcia.

Sopralluoghi in tutti gli edifici pubblici, nessun danno

Dopo le scosse sono immediatamente scattati sopralluoghi in tutti gli edifici pubblici da parte del sistema di protezione civile intercomunale. Le scuole, gli uffici comunali, la casa di riposo, gli ambulatori e le chiese sono stati valutati dai tecnici che, insieme al sindaco Claudio Galletti, hanno effettuato i primi controlli. Non si sono registrati danni. La sala di protezione civile provinciale è stata allertata dall'amministrazione comunale. "Ho ritenuto doveroso attivare la procedura prevista dal piano di protezione civile - ha detto il primo cittadino - e quindi per prima cosa chiudere le scuole per la giornata di oggi, in attesa di seguire l'evoluzione di questo ripetuto sciame sismico". La terra, infatti, ha continuato a tremare fino alle 8.39 con l'ultima scossa di intensità 1.8. La più forte era stata registrata alle ore 6.21 con un'intensità di 2.4 ad una profondità di 8 km.

