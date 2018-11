Empoli, donna incinta dimessa da ospedale perde bimbo. Indaga la Asl

Una donna di 37 anni incinta, al nono mese di gravidanza, madre di un’altra bimba di due anni e mezzo, va in ospedale con forti dolori addominali. Ma, dopo i controlli, viene dimessa e nel giro di qualche ora perde il bambino. È successo a Empoli (Firenze), venerdì sera. La Asl Toscana in una nota parla di un “caso di morte fetale improvvisa”. La donna, che era alla trentaseiesima settimana di gravidanza, è ricoverata nel reparto di ostetricia e non è in pericolo di vita. La Asl ha attivato accertamenti, secondo l'iter interno di “rischio clinico aziendale”, e per la mattina del 4 novembre è in programma un accertamento diagnostico.

L’Asl: non riscontrati elementi di urgenza

La signora è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe venerdì alle 18.30. Accusava forti dolori addominali, in particolare al fianco destro. La 37enne, nel corso degli esami cui è stata sottoposta, avrebbe detto di soffrire da tre giorni di gastroenterite. La ginecologa, fa sapere la Asl, "non ha tuttavia riscontrato elementi di emergenza urgenza e la donna è stata rinviata al domicilio", cioè a casa. Ma dopo la mezzanotte, la signora è tornata di nuovo al pronto soccorso, lamentando ancora i dolori addominali. Ripetuti gli esami, i medici hanno accertato la morte fetale intrauterina con un'emorragia addominale in atto. Gli specialisti sono comunque riusciti a salvare l'utero della donna, eseguendo un taglio cesareo in emergenza.

L’assessore toscano alla Salute: vicenda sarà approfondita

"Esprimo prima di tutto il mio cordoglio e la vicinanza alla famiglia. Da sempre poniamo massima attenzione al percorso nascita e assicuro che ogni approfondimento verrà compiuto per chiarire quanto avvenuto all'ospedale di Empoli", dichiara l'assessore regionale della Toscana al Diritto alla salute, Stefania Saccardi. "La Direzione regionale della sanità provvederà a nominare un gruppo di esperti, in aggiunta al percorso di rischio clinico avviato dalla Asl Toscana centro. Quanto accaduto verrà esaminato - conclude l'assessore - valutando i fatti e l’adeguatezza delle procedure seguite".